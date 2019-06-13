شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: مؤمن زكريا مستمر مع الأهلى و موقف رمضان يتحدد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى، أن موقف رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق المعار من هيدرسفيلد سيتحدد خلال أيام قبل نهاية الشهر الجارى، فيما يخص حسين الشحات فهو يعانى من الضغط خلال الفترة الماضية وسيظهر بشكل مختلف الموسم المقبل .

وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى، أن الثنائى مؤمن زكريا و عمرو جمال مستمران بالفريق الأحمر الموسم المقبل وسيظهران بشكل مميز خلال فترة الإعداد المقبلة .

وعبر مدير الكرة بالاهلى عن حزنه بسبب استبعاد التونسى على معلول من قائمة نسور قرطاج من بطولة الأمم الأفريقية المقبلة وهذا الأمر جاء بالمفاجاءة .

Advertisements

وأشار سيد عبد الحفيظ، أنه ينتظر الإعلان عن الصفقات التى تدعم الفريق خلال الأيام المقبلة و أن كثير من الأندية بدأت التفاوض لبعض لاعبى الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .