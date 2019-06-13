شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: محمد صلاح روج للسياحة المصرية بسمكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الإعلامي كريم شحاتة، إندهاشه من انتقاد البعض لنجم ليفربول محمد صلاح، بسبب قضاء فترة أجازة بالجونة.

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وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى، « محمد صلاح خاض نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أيام قليلة بعد أن قدم موسما شاقا مع الريدز ومن الطبيعي أن يلتقط أنفاسه قبل المشاركة ببطولة أمم أفريقيا.. والصور التي التقطها مع سمكة عملاقة خلال تواجده في الجونة تصدرت صحف العالم وكل هذل ترويج للسياحة المصرية".

وانضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب أمس الأربعاء بعد حصوله على راحة سلبية بقرار من المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني.