نور الطيب ونوران جوهر تتأهلان لنصف نهائى بطولة CIB للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائي المصري نور الطيب ونوران جوهر إلى نصف نهائي بطولة CIB الدولية للاسكواش، والتي ينظمها وادي دجلة. نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الرابعة عالميا تأهلت إلى نصف النهائي عقب تغلبها على مواطنتها المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية وحاملة اللقب بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-5, 11-7 . Advertisements كما فازت نور الطيب المصنفة االخامس. عالميا علي الانجليزية ساره جين بيري المصنفة السابعة في مباراة سهله استمرت 15 دقيقه بنتيجة أشواط (2/0) بواقع نقاط (11/5) (11/0) لتضمن التأهل لدور نصف النهائي بمجموع 7 نقاط. وتعتبر بطولة CIB أحد البطولات البلاتينية حيث تقدر قسمة جوائزها المادية ب 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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