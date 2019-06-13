سوبر كورة.. كيف يواجه الأهلى والزمالك قرار "ألعب وأنت ساكت" ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات مسئولو الزمالك فى حيرة من أمرهم فى حسم المشاركة فى البطولات الخارجية فى الموسم المقبل خاصة البطولة العربية التى ينظمها الاتحاد العربى لكرة القدم. لمتابعة التفاصيل اضغط هنا

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