شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية بين المقاولون والأهلى بسبب طاهر محمد طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو المقاولون كل الحلول المقترحة من أجل إتمام صفقة طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق للأهلى بناء على رغبة اللاعب الذى أبدى ترحيبا شديدا باللعب للقافلة الحمراء بداية من الموسم المقبل .

ورغم ارتباط اللاعب بعقد يمتد لمدة موسمين مع قلعة الذئاب إلا أن مسئولو المقاولون لا يقفون دائما فى وجه أى لاعب خاصة الذى يرغب فى الإحتراف الخارجى أسوة بما فعلوه مع محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد الننى لاعب الأرسنال الإنجليزى .

ويحاول المقاولون عقد جلسة مع عماد النحاس المدير الفنى للفريق للإطلاع على أبرز اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق فى الموسم المقبل لإجراء صفقة تبادلية فى ظل استغناء الفريق الأحمر عن عدد كبير من لاعبيه .