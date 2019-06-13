شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغار يقتنص التأهل لنصف نهائي CIB للإسكواش وخروج علي فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتنص محمد أبو الغار المصنف الثامن عالميا بطاقة التأهل الثانية إلى نصف نهائي بطولة CIB للاسكواش، ليقصي هلي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول من البطولة بفارق النقاط.

وفاز ابو الغار علي مواطنه كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع علي العالم في مباراة استمرت 24 دقيقه بنتيجة أشواط (2/0) بواقع نقاط (11/3) (11/9) ليصل إلى مجموع 8 نقاط متخطيا لاعب اندية وادي دجلة و المصنف الاول عالميا علي فرج بنقطه واحده تؤهله لنصف النهائي.

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كان علي فرج المصنف الأول عالميا، قد فاز اليوم أيضا علي النيوزيلاندي بول كول السادس علي العالم في مباراة قوية استمرت 69 دقيقه بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط (11/9) (12/10)(9/11) لتصبح مجموع نقاطه 7 نقاط.

وتعتبر بطولة CIB والتي ينظمها وادي دجلة أحد البطولات البلاتينية حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دلار للرجال ومثلهم للسيدات.