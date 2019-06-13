شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على يقود هجوم المنتخب أمام تنزانيا لمدة 60 دقيقة.. وتريزيجيه إحتياطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على الدفع بأحمد على لقيادة هجوم منتخب مصر فى ودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

ويقود أحمد على هجوم المنتخب لمدة 60 دقيقة على أن يدفع أجيري بأحمد حسن كوكا بدلاً منه فى الشوط الثاني أمام تنزانيا أو مروان محسن والأقرب الدفع بكوكا.

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كما قرر الجهاز الفني إبقاء محمود تريزيجيه على دكة البدلاء فى ودية تنزانيا و الدفع بوليد سليمان بدلاً منه بجوار عبدالله السعيد و عمرو وردة.