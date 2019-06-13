شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو المقبل تفوق أجانب الزمالك على محترفى الأهلى فى ظل إستبعاد نجوم الأحمر من المنتخبات أمثال التونسى على معلول و المغربى وليد أزارو و النيجيرى جونيو أجاى .

و يرصد الخليج 365 تواجد ثنائى الزمالك المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم كالتالى :

أعلن هيرفى رينارد مدرب منتخب المغرب القائمة النهائية لأسود الأطلسى استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019و التى ضمت المغربى خالد بوطيب مهاجم نادى الزمالك.

انضم بوطيب إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضى، حيث شارك مع الأبيض فى 19 مباراة بواقع 11 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى الكونفدرالية، أحرز خلالهم 5 أهداف من بينهم 4 أهداف فى الدورى.

كما تضم قائمة تونس التونسى الدولى فرجانى ساسى صانع ألعاب الزمالك بعد التأكد من شفاءه ، من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا بكسر فى شظية القدم، خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية الأفريقية.

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وشارك فرجانى ساسى فى ودية منتخب تونس أمام كرواتيا، والتى انتهت بفوز نسور قرطاج بنتيجة 2 /1، حيث شارك ساسى فى الدقيقة 77 من المباراة بدلا من غيلان الشعلالى، وفور دخوله أرض الملعب حمل ساسى شارة قيادة منتخب تونس.

ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس خلال بطولة كأس أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى، ضمن المجموعة الخامسة التى تضم مالى وموريتانيا وأنجولا.