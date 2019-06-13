شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استادات أمم أفريقيا 2019 تضاهى أفضل ملاعب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وتتجه أنظار العالم إلى مصر، حيث انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، فى نسختها الـ32 فى مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وسط استعدادات مكثفة على كل النواحى.

ويرصد الفيديو التالى أبرز ما تم إنجازه وتطويره فى الاستادات الستة بالمحافظات الأربع، والتي أصبحت تضاهي أفضل ملاعب العالم ، لتظهر بصورة مشرفة أمام ضيوف مصر من عشاق الساحرة المستديرة وأمام العالم أجمع الذى سيتابع البطولة.

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واستعدت استادات محافظات "القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية"، لذلك الحدث العالمى، حيث تم تجميل وتطوير استدادات المحافظات التى تم اختيارها لتشهد مباريات البطولة.

وتقام مباريات البطولة علي 6 استادات وهم استاد القاهرة الدولي والذي يستضيف المجموعة الأولي والتي تضم كل من مصر وزيمبابوي والكونغو وأوغندا، واستاد الاسكندرية الذي يستضيف المجموعة الثانية والتي تضم كل من نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي، واستاد الدفاع الجوي والذي يستضيف مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم كل من السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا، واستاد السلام الذي يستضيف المجموعة الرابعة التي تضم كل من المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا، واستاد السويس يستضيف المجموعة الخامسة والتي تضم كل من تونس، مالي، موريتانيا، أنجولا، واستاد الاسماعيلية يستضيف المجموعة السادسة والتي تضم كل من الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو.