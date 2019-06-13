محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو 2019.
عبدالفتاح: تكلفة "فار" 3000 دولار للمباراة.. والحكام الأجانب أضروا الأندية
عبد الحفيظ: اتحاد الكُرة أجّل 5 مباريات للزمالك بدون أسباب.. ورفض طلباتنا
دونجا: لن أكون ضيف شرف بالمنتخب
علي غزال: هناك من يستحق التواجد بالمنتخب ولكنها وجهة نظر الجهاز الفني
المحمدي: سنبذل أقصى جهدنا للتتويج بكأس الأمم
أجيري: سأشرك جميع اللاعبين في الوديتين.. ولم يشترط عليّ أحد التتويج لبقائي
فرج عامر: طلبت رسميًا التعاقد مع محارب من الأهلي
وكيله: انتقال رمضان للأهلي يتعقد.. واللاعب يريد الاستمرار
عبد المنصف: الأهلي فاوضني 4 مرات.. و"انقلاب مالي" تسبب في فشل انتقالي
المقاولون يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم الثنائي
العشري يكشف أسباب رحيله عن الحدود.. ويؤكد: سأحسم مستقبلي خلال ساعات
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. ضرر الحكام الأجانب للأندية.. طلب فرج عامر من الأهلي.. وجديد صفقة رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.