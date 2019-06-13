المصري: الأهلي ويبراميدز تقدما بعرض رسمي لضم إسلام عيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الخولي، نائب رئيس المصري البورسعيدي، إن ناديه تلقى عرضين محليين وأخر أوروبي لضم لاعبهم إسلام عيسى خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأضاف الخولي ـ في مداخلة أُجريت معه ببرنامج مساء الأنوار بالنيل للرياضة ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"الأهلي وبيراميدز تقدما بعرض رسمي لضم اللاعب ولازلنا لم نحسم قرارنا ببيعه وسننظر للصالح العام وصالح اللاعب".

وأتم نائب رئيس المصري البورسعيدي، حديثه بالإشارة إلى أنهم سبق وأن تعاقدوا مع إسلام عيسى من نادي النصر مقابل 10 مليون جنيه ويتبقى مبالغ مالية من قيمة الصفقة لم تُسدد بعد.

وقدم إسلام عيسى موسمًا مميزًا مع المصري؛ حيث سجل 7 أهداف وصنع 5 لزملائه خلال 29 مباراة خاضها مع فريقه ببطولتي الدوري والكأس.