عبد الحفيظ: نستهدف بقاء رمضان.. والضغوط أثرت على الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن رغبة الإدارة الحمراء في بقاء اللاعب رمضان صبحي بين صفوف الفريق لمواسم أخرى مقبلة، بعد انتهاء إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي.

وحصل النادي الأهلي على خدمات رمضان صبحي على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد في يناير الماضي حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لقناة ناديه الرسمية:"نتفاوض في التفاصيل المالية مع نادي هيدرسفيلد، لكن طلباتهم المادية كبيرة جداً".

وتابع مدير الكرة بالأهلي:"هناك رغبة من رمضان في الاستمرار مع الأهلي، ولدينا أيضاً رغبة في أن بقاء اللاعب، يجب أن تحسم الأمور قريباً، لأن إعارة اللاعب ستنتهي بنهاية الشهر الجاري".

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وعن أغلى صفقة في تاريخ الأهلي قال عبد الحفيظ:"حسين الشحات انضم للأهلي في وقت عصيب، كان يجب علينا أن نهزم سموحة وإنبي والمقاصة في مباريات مؤجلة ليتقلص الفارق مع الزمالك إلى 8 نقاط فقط، ومن هنا جاء الضغط في كل لمسة".

وتابع عبد الحفيظ:"فقدان نقاط بالتعادل كان يسبب شعور عام بالحزن عند الجميع وكأننا فقدنا البطولة، وكان هذا سبباً كبيراً في الضغط على الشحات وكل اللاعبين أيضاً".

وأنهى عبد الحفيظ قائلاً:"في الموسم المقبل ستختلف الأمور تماماً، وسيكون هناك متسع أكبر من الوقت في التدريبات للتعامل مع اللاعبين، والأهم من ذلك أن تقنية الفيديو ستكون حاضرة".