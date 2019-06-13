عبدالفتاح: تكلفة "فار" 3000 دولار للمباراة.. والحكام الأجانب أضروا الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بأن تكلفة تقنية حكم الفيديو المساعد في المباراة لا تقل عن 3000 دولار، واعتبر أن الحكام الأجانب أضروا الأندية التي استقدمتهم في الدوري الممتاز.

وقال عبد الفتاح في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "تكلفة تقنية حكم الفيديو المساعد في المباراة الواحدة لا تقل عن 3000 دولار، وتصل في بعض الدول إلى 10000 دولار."

وتابع: "استئجار التقنية أفضل كثيرًا من الشراء، لأن عملية تدريب الحكام على استخدام التقنية سهلة، لكن الصعوبة تمكن في الفنيين المكلفين بإدارة الأمر من الناحية التقنية."

وأضاف: "عرضنا الأمر على الأندية وبعضهم رفض خلال الإجتماع، واقترح أن يتم دفع التكلفة بالمشاركة بين الأندية واتحاد الكرة، على أن تدفع الأندية بنسب حسب قوتها وقدرتها المالية."

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وانتقل للحديث عن إمكانية استقدام حكام أجانب في مباريات الموسم المقبل: "أرفض وجود حكام أجانب وأنا معارض تمامًا لهذا الأمر، وأرى أن اتحاد الكرة يجب أن يصدر قرار بعدما استقدام حكام أجانب."

وواصل: "الحكام الأجانب في الدوري المصري أضروا الأندية التي استقدمتهم خلال الموسم الحالي."

وأوضح موقف جهاد جريشة الذي تعرض للإيقاف من جانب الاتحاد الإفريقي: "أرسلنا إلتماس إلى الاتحاد الإفريقي، لكنهم ردوا علينا قائلين أنه لن يُقبل بدون دفع مبلغ 3000 دولار كمصاريف، وحدث بالفعل، واعتقد أن الإيقاف سيتم رفعه بنسبة 90%."

وتعرض جهاد جريشة للإيقاف لمدة 6 أشهر من جانب الاتحاد الإفريقي بسبب مستواه في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.