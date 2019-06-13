محمد اسماعيل - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتأجيل 5 مباريات للزمالك بدون أسباب منطقية، وكان ذلك سبباً في تمديد وقت بطولة الدوري المصري إلى ما بعد أمم إفريقيا.
وفي تصريحات لقناة "الأهلي" قال عبد الحفيظ:"اتحاد الكرة قام بتأجيل 4 أو 5 مباريات لنادي الزمالك بدون أسباب، وبدون أن يكون هناك تعارض في المواعيد مع مباريات إفريقية".
وأضاف عبد الحفيظ:"لماذا تم تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور الأول؟ ولماذا أجلت مباراة الزمالك والمصري أيضاً في الدور الأول؟، لو لم يحدث هذا التأجيل لكان الدوري الآن قد انتهى بالفعل".
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة جمعها من 32 مباراة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة جمعها من 31 مباراة.
وتابع مدير الكرة في الأهلي:"على النقيض تماماً، رفض الاتحاد المصري طلباتنا بتأجيل مباراتي حرس الحدود والاتحاد السكندري رغم أن مواعيدها كانت قريبة من مواعيد مباريات صعبة في دوري أبطال إفريقيا".
وأنهى عبد الحفيظ:"لم يؤجل الاتحاد المصري لكرة القدم أي مباراة للنادي الأهلي بناء على طلبنا أو رغبتنا، كل المباريات تم تأجيل نظراً لتعارضها فقط مع مواعيد مباريات إفريقية للنادي".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ: اتحاد الكُرة أجّل 5 مباريات للزمالك بدون أسباب.. ورفض طلباتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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