عبد الحفيظ: اتحاد الكُرة أجّل 5 مباريات للزمالك بدون أسباب.. ورفض طلباتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتأجيل 5 مباريات للزمالك بدون أسباب منطقية، وكان ذلك سبباً في تمديد وقت بطولة الدوري المصري إلى ما بعد أمم إفريقيا.

وفي تصريحات لقناة "الأهلي" قال عبد الحفيظ:"اتحاد الكرة قام بتأجيل 4 أو 5 مباريات لنادي الزمالك بدون أسباب، وبدون أن يكون هناك تعارض في المواعيد مع مباريات إفريقية".

وأضاف عبد الحفيظ:"لماذا تم تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور الأول؟ ولماذا أجلت مباراة الزمالك والمصري أيضاً في الدور الأول؟، لو لم يحدث هذا التأجيل لكان الدوري الآن قد انتهى بالفعل".

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ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة جمعها من 32 مباراة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة جمعها من 31 مباراة.

وتابع مدير الكرة في الأهلي:"على النقيض تماماً، رفض الاتحاد المصري طلباتنا بتأجيل مباراتي حرس الحدود والاتحاد السكندري رغم أن مواعيدها كانت قريبة من مواعيد مباريات صعبة في دوري أبطال إفريقيا".

وأنهى عبد الحفيظ:"لم يؤجل الاتحاد المصري لكرة القدم أي مباراة للنادي الأهلي بناء على طلبنا أو رغبتنا، كل المباريات تم تأجيل نظراً لتعارضها فقط مع مواعيد مباريات إفريقية للنادي".