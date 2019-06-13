محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء بمحمد صلاح بمناسبة فوزه مع ناديه الإنجليزي ليفربول ببطولة أبطال أوروبا.
وشمل الاحتفال أيضًا ـ حسبما أورد الموقع الرسمي للاتحاد المصري ـ أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد الحفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة لكل مناسبة والتقطوا صورا تذكارية لذلك.
وكان محمد صلاح قد أنضم في وقت سابق من اليوم إلى معسكر المنتخب؛ استعدادًا لخوض ودية تنزانيا ضمن استعدادات كأس أمم أفريقيا.
وتستضيف مصر النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب يحتفل بصلاح والمحمدي بسبب الأبطال والبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.