المنتخب يحتفل بصلاح والمحمدي بسبب الأبطال والبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء بمحمد صلاح بمناسبة فوزه مع ناديه الإنجليزي ليفربول ببطولة أبطال أوروبا.

وشمل الاحتفال أيضًا ـ حسبما أورد الموقع الرسمي للاتحاد المصري ـ أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الحفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة لكل مناسبة والتقطوا صورا تذكارية لذلك.

وكان محمد صلاح قد أنضم في وقت سابق من اليوم إلى معسكر المنتخب؛ استعدادًا لخوض ودية تنزانيا ضمن استعدادات كأس أمم أفريقيا.

وتستضيف مصر النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019.