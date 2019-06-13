دونجا: لن أكون ضيف شرف بالمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد نبيل عماد دونجا لاعب وسط المنتخب المصري ونادي بيراميدز، أن جميع اللاعبين والجهاز الفني لديهم دوافع للفوز بالبطولة خاصة أنها تقام في مصر ووسط حضور جماهيري.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وأوضح دونجا في تصريحات تليفزيونية لأون سبورت، أن جميع اللاعبين يرغبون في المشاركة أساسيا بمباريات البطولة: "لم يأت أي لاعب للمنتخب كضيف شرف".

وأكمل: "لا يوجد لاعب أساسي ولاعب احتياطي مع خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، نتدرب بجدية وحماس للتواجد أساسيا، من ينول شرف المشاركة أساسيا ندعمه للتألق والفوز".

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وأوضح أجيري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أنه سيقوم بإشراك الـ23 لاعبا في المباراتين الوديتين أمام تنزانيا وغينيا.

ولم يشك دونجا في البقاء بقائمة المنتخب المشاركة في البطولة وعدم الاستبعاد: "منذ انضممت أول مرة للمنتخب بمباراة النيجر، وأديت بشكل جيد، كنت على قناعة بالمشاركة في كأس الأمم، وبالتالي بقيت في القائمة النهائية".

ويلتقي المنتخب وديا أمام تنزانيا مساء الخميس، قبل مواجهة غينيا يوم الأحد المقبل 16 يونيو.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الاولى بجانب منتخبات الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا.

ويبدأ المنتخب المصري مبارياته بمواجهة الافتتاح أمام زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة.