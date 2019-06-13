شاهد.. ضياء السيد: محمد صلاح يتعرض لحملة تشويه

أكد ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر ان محمد صلاح نجم الفراعنة، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، ان اللاعب يتعرض لحملة تشويه.
وقال السيد في تصريحات لفضائية on sport "مدير المنتخب عندما كان يتحدث إنه لم يتم تحديد موعد إنضمام صلاح لمنتخب مصر، لم يكن رد رد إحترافي".
وواصل "من المفترض أن محمد صلاح هو نجم الفريق، والرد لا يمكن أن يكونبهذا الشكل".
وأردف "محمد صلاح وصل لدرجة عالية من الإحترافية، ويسعى لإن يصل المسئولين معه لنفس الدرجة، وذلك أمر طبيعي، وبالتالي من غير الطبيعي أن يتم التصريح بذلك الشكل".
وواصل "مع علمي بمستوى محمد صلاح فقد وصل لدرجة عالية من الإحترافية، والتي من خلالها لا يمكن أن يتصرف بذلك الأسلوب بأن يتوجه
واختتم "بعد ذلك تم الحديث عن وجود إتفاق مع محمد صلاح بموعد إنضمامه، ولكن ذلك تم بشكل متأخر، وبالتالي يجب أن يكون التصريح بتلك الأمور في وقته حتى لا يتأثر اللاعب أو المنتخب بالسلب".
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