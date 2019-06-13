نجم منتخب ايطاليا للشباب يقترب من انترميلان

أكدت شبكة سكاي نيوز الانجليزية ان اللاعب الايطالي نيكولو باريلا نجم خط وسط نادي كالياري الإيطالي ولاعب منتخب ايطاليا للشباب قد اقترب من الانضمام الي نادي انتر ميلان الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . انتر ميلان الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . واشارت الشبكة في تقريرها ان اللاعب اكد علي رغبته في الانضمام الي انتر ميلان خلال الميركاتو القادم . الجدير بالذكر ان اللاعب قد تالق بشكل لافت للنظر خلال مونديال الشباب المقام في بولندا ،حيث يخوض الازوري لقاء تحديد المركز الثالث والرابع يوم الجمعه المقبل أمام الاكوادور .

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