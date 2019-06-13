نور الطيب تخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة سي اي بي للاسكواش

حجزت نور الطيب المصنفة الثالثة علي العالم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة سي اي بي للاسكواش ، عقب فوزها علي منافستها الانجليزية سارة جان بيري المصنفة السابعة عالمياً. سارة جان بيري المصنفة السابعة عالمياً. وحقق نور الطيب فوزاً كاسحا بشوطين دون رد علي منافستها الانجليزية في اللقاء الذي لم يستمر لاكثر من 15 دقيقة . وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : بهذه النتيجة تأهلت نور الطيب لدور الاربعة بعد ان احتلت وصافة المجموعة الثانية خلف المتصدرة نوران جوهر .

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