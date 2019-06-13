جوفان تحصل على جائزة افضل لاعبة في مباراة فرنسا والنرويج

حصلت اللاعبة الفرنسية فاليري جوفان علي جائزة افضل لاعبة خلال لقاء فرنسا أمام النرويج، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للسيدات بفرنسا. بكأس العالم للسيدات بفرنسا. وجاء ذلك بسبب بعد قيادتها لمنتخب فرنسا لتحقيق الفوز على النرويج، حيث سجلت الهدف الأول، وصنعت الهدف الثاني. وتمكنت فرنسا من خلال هذا الفوز من تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، لتتأهل إلى دور الستة عشر للبطولة.

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