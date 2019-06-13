شاهد.. منتخب مصر يحتفل مع محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا

احتفل المنتخب الوطني مساء اليوم بمحمد صلاح بمناسبة فوزه مع ناديه الإنجليزي ليفربول ببطولة أبطال أوروبا ، كما شمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون ، كما شمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستونفيلا إلى " بريميرليج " الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة لكل مناسبة والتقطوا صورا تذكارية لذلك .

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