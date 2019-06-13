بالفيديو.. سيدات فرنسا تسقطن النرويج بثنائية في كأس العالم

تغلب منتخب فرنسا للسيدات علي نظيره النرويجي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب اليانز ريفييراضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من كأس العالم للسيدات والمقامة حاليًا في

فرنسا

سجل اهداف اللقاء فاليري جوفان في الدقيقة 46 لمنتخب فرنسا ،وتعادل للمنتخب النرويج ويندي رينارد هدف في مرماه في الدقيقة 54،بينما سجل

هدف الفوز للمنتخب الفرنسي أوجيني لو سومر ضربة جزاء في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجه يحصد المنتخب الفرنسي النقطة السادسة يحتل بها صدارة المجموعه الاول بينما يتجمد رصيد منتخب النرويج عند النقطةالثالث يحتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعه.

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