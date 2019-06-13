تعرف على تاريخ بطولة الكأس الذهبية قبل إنطلاق نسخة 2019

تستعد امريكا لإستضافة بطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)، في النسخه الخامسة عشر، والتي سوف تقام خلال الفترة من 16 يونيو وتستمر حتى 7 يوليو المقبل.

وسبق وان حقق المنتخب الامريكي اللقب من قبل في 6 نسخ، بينما يعد المنتخب المكسيكي هو الاكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 7مرات.

وتستعرض بوابة الوفد أبرز المنتخبات التي حققت اللقب، وتاريخها منذ إنطلاق نسختها الأولى:

النسخه الاول 1991 امريكا اللقب الاول

اقيمت البطولة في هندوراس وحقق المنتخب الامريكي اللقب، عقب الفوز على هندوراس بضربات الترجيح بنتيجة 4/3 بعد التعادل في الوقت الاصلي للمباراة بهدف لكل منهم .

النسخه الثانية 1993 المكسيك

استضافت امريكا هذه النسخة وحقق المنتخب المكسيكي اللقب للمرة الأولى، بعد أن سحق أمريكا بأربعه أهداف دون رد وينتزع منها العرش

النسخه الثالثة 1996 المكسيك تواصل السيطرة

نظمت البرازيل النسخة الثالثة، وحققت المكسيك اللقب بالفوز على السامبا بهدفين دون رد في النهائي لتحقق اللقب الثاني علي التوالي.

النسخه الرابعه 1998 واللقب الثالث علي التوالي

استضافت امريكا هذه النسخه وحقق المنتخب المكسيكي اللقب للمره الثالث على التوالي والثالث في تاريخه عقب الفوز على أصحاب الأرض في المباراة النهائية بهدف دون رد.

النسخة الخامسة 2000 .. لقب كندا الوحيد

نظمت كولومبيا البطولة في تلك النسخة وتمكنت من الوصول إلى المباراة النهائية، ولكن كندا تمكنت من تحقيق مفاجأة كبرى بالوصول للنهائي والتتويج باللقب بعد الفوز على أصحاب الأرض بهدف نظيف.

النسخه السادسة 2002 أمريكا تعود للتتويج

توج المنتخب الامريكي باللقب الثاني في تاريخه، عقب الفوز على كوستاريكا منظم هذه النسخة بهدفين دون رد.

النسخه السابعه 2003 المكسيك اللقب الرابع

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توج المنتخب المكسيك بطل للمسابقة للمره الرابعه في تاريخه، عقب الفوز علي البرازيل في النهائي بهدف دون رد.

النسخه الثامنة 2005 امريكا واللقب الثالث

تمكن المنتخب الامريكي من التتويج، بطل لهذه النسخه، عقب الفوز على نظيره بنما بضربات الترجيح بثلاثة اهداف

مقابل هدف.

النسخه الثامنة 2007 واللقب الرابع

شهدت النسخة استمرار سيطرة منتخب أمريكا على اللقب، ليتمكن من تحقيقه للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخه، بعد الفوز على المكسيك بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.

النسخه التاسعه 2009 المكسيك اللقب الخامس

توج المنتخب المكسيك بطلا لهذه النسخه بعدما اكتسح نظيره الامريكي في النهائي بخمسة اهداف دون رد ليحقق اللقب الخامس في تاريخه.

النسخه العاشره2011 اللقب السادس للمكسيك

حقق المنتخب المكسيكي اللقب بعدما حقق الفوز على امريكا مستضيف البطولة في النهائي باربعه اهداف مقابل هدفين.

النسخه الحادي عشر 2013امريكا واللقب الخامس

توج المنتخب الامريكي بطل لهذه النسخه عقب الفوز في النهائي علي نظيره بنما بهدف دون رد.

النسخه الثاني عشر 2015 المكسيك تحقق لقبها السابع

توج المنتخب المكسيك بطل لهذه النسخه التي نظمها بالتعاون مع امريكا عقب الفوز في النهائي على نظيره بنما، بثلاثة اهداف مقابل هدف ليحقق اللقب السابع في تاريخه والاخير.

النسخه الثالث عشر 2017 أمريكا حامل اللقب

توج المنتخب الامريكي باللقب عقب الفوز في النهائي علي جامايكا بهدفين مقابل هدف ليحقق اللقب السادس في تاريخه، ليبحث في نسخة هذا العام عن المحافظة على اللقب، ومعادلة رقم منتخب المكسيك صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج.