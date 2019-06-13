ميلان يستهدف التعاقد مع مدافع ليفربول

دخل نادي ميلان الإيطالي في مفاوضات مع الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول الإنجليزي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت تقارير صحيفة تؤكد اهتمام ميلان بالتعاقد مع المدافع الكرواتي خلال الصيف الحالي في إطار سياسة مسؤولي النادي لإعادة بناء الفريق من جديد. في إطار سياسة مسؤولي النادي لإعادة بناء الفريق من جديد. وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ليفربول من الممكن أن يبدي مرونة في التخلي عن لوفرين Advertisements في حالة تقدم ميلان بعرض مالي تخطي 25 مليون يورو. وينتهي عقد لوفرين مع نادي ليفربول بحلول صيف 2021، إذ سيتعين على مسؤولي الريدز التفكير في عرض ميلان للظفر بخدمات اللاعب. اللاعب البالغ من العمر انتقل إلى صفوف ليفربول قادمًا من نادي ساوثهامبتون في صيف 2014.

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