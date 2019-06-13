نوران جوهر تتأهل لنصف نهائي بطولة سي أي بي للإسكواش

فجرت نوران جوهر المصنفة السادسة علي العالم مفاجآة من العيار الثقيل بعد تغلبها علي نتور الشربيني المصنفة الثانية عالميا، في المباراة التي جمعتهما ضمن نافسات دور المجموعات لبطولة سي أي بي للاسكواش . نافسات دور المجموعات لبطولة سي أي بي للاسكواش . وحسمت نوران جوهر المباراة بصعوبة بنتيجة شوطين مقابل شوط في اللقاء الذي استمر ل 33 دقيقة . وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 6-11, 11-5, 11-7 . بهذه النتيجة تتأهل نوران جوهر الي الدور نصف النهائي للبطولة بعد ان تصدرت الجموعة الثانية .

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