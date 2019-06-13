أتلتيكو مدريد يكشف عن وجهة جريزمان المقبلة

أوضح ميجيل أنخيل ماريان، المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وجهة اللاعب الفرنسي، أنطوان جريزمان، بعد إعلان الأخير عن رحيله عن الأتلتي بنهاية الموسم المنصرم.
وقال مارين في تصريحات نقلتها صحيفة"موندو ديبوريفو" الإسبانية "من المعروف منذ مارس الماضي وجهة جريزمان، اللاهب في برشلونة الموسم المقبل".
وكانت العديد من التقارير الصحفية تحدثت عن إهتمام
إلا أن جريزمان كان دائم التحدث بقرب إقترابه من البرسا، خاصة وإنه كان قريب من التوقيع لبرشلونة الموسم السابق، قبل أن يقرر الإستمرار مع الروخيبلانكوس موسم أخر.
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