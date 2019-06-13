يوم ريال مدريد..فلورنتينو بيريز يستعرض عضلاته

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خطف ريال مدريد أنظار عشاق المستديرة مع الأيام الأولى من سوق الانتقالات الصيفية 2019، بضم ثلاثة لاعبين في ظرف أسبوع واحد، على رأسهم النجم البلجيكي “إدين هازارد” القادم من تشيلسي بمبلغ فاق الـ 120 مليون يورو، كأغلى لاعب في تاريخ النادي الملكي.

واليوم الاربعاء، الموافق 12 يونيه، كان يوم ريال مدريد بإمتياز، ففي الظهيرة قَدم مهاجمه الصربي الجديد “لوكا يوفيتش” القادم من إنتراخت فرانكفورت، وبعد ساعات قليلة أعلن تعاقده مع الظهير الفرنسي “فريلاند ميندي” الذي سيتم تقديمه يوم الاربعاء المقبل، الموافق 19 يونيه.

وفي نفس الوقت الذي قُدم فيها يوفيتش..سافر زيدان إلى سوسيداد، بينما كان هازارد يستعد للحفل الكبير الذي سيقام على شرفه يوم غد الخميس لتقديمه لوسائل الإعلام والجمهور.

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قبلة الشعار

لاقت الحركة التي بدرت من لوكا يوفيتش بتقبيل شعار ريال مدريد أمام عدسات المصورين، استحسان أنصار النادي أثناء مراسم تقديمه على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتلقى لوكا تحذيرًا من فلورنتينو بيريز بأهمية تسجيل المزيد من الأهداف بقميص الريال، وبذل كل ما في وسعه للتأكيد على أن قبلته لشعار النادي لم تكن من فراغ، قائلاً “لقد سجلت 27 هدفًا في الموسم الماضي مع ناديك الألماني، لكنهم سيطلبون منك المزيد هنا في مدريد”.

وتوصلت إدارة ريال مدريد لاتفاق رسمي مع إنتراخت فرانكفورت لضم يوفيتش بعد اتفاق فلورنتينو بيريز مع رومان أبراموفيتش على شراء إدين هازارد.

لكن الريال اختار تقديم يوفيتش أولاً، ليكون أول توقيع رسمي لموسم 2020/2019، على أن يكون يوم غد الخميس موعد تقديم هداف تشيلسي “إدين هازارد” والذي سيرتدي الرقم 7.

وقال يوفيتش عبر حسابه الرسمي بموقع إنستاجرام “أنا سعيد ببدء فصل جديد من حياتي المهنية. كل شيء كان مذهلاً اليوم في مدريد، أشكركم على الدعم”.

وأضاف “أصبحت جزءًا من أكبر نادٍ في العالم، إنه شرف ومسؤولية في الوقت نفسه، لهذا أتطلع للتحديات والمباريات والأهداف الهامة، وللتتويج بالبطولات مع ريال مدريد”.

أهلاً ميندي

رحب الموقع الرسمي لريال مدريد بعد ساعتين تقريبًا من انتهاء مراسم تقديم لوكا يوفيتش، بانضمام الظهير الأيسر الفرنسي “فريلاند ميندي” الذي لعب الفترة الماضية لنادي ليون الفرنسي.

وسيخطو ميندي على أرض سانتياجو برنابيو للمرة الأولى، مرتديًا قميص النادي الملكي يوم 19 يونيه في تمام الساعة 14:00 ظهرًا بتوقيت مدريد، قبل تقديمه في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية في غرفة الصحافة الخاصة بالملعب.

واعترف نادي أولمبيك ليون بقيمة المبلغ الذي تلقاه نظير ترك ميندي لريال مدريد هذا الصيف، قائلاً في بيان رسمي “نعلن انتقال اللاعب الدولي الفرنسي فيرلاند ميندي إلى ريال مدريد مقابل 48 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى خمسة ملايين يورو”.

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وأختير ميندي كأفضل ظهير أيسر في الدوري الفرنسي عن الموسمين السابقين رغم عدم تمكن فريقه من التتويج بلقب الدوري أمام باريس سان جيرمان.

ويتوقع بعد انضمام ميندي، رحيل الظهير الأيسر الدولي البرازيلي المخضرم “مارسليو” الذي طلب الانضمام خلال الميركاتو الشتوي الماضي لكريستيانو رونالدو في يوفنتوس مقابل 30 مليون يورو.

ويتمتع ميندي صاحب الـ 24 عامًا، بقوة بدنية عالية وسرعة قياسية، ويستطيع توقع تحركات الخصم، ولديه رؤية جيدة للملعب، ويستطيع عمل الزيادة العددية في الخطوط الأمامية.

وشارك اللاعب في 44 مباراة بالموسم الماضي، من بينهم ثماني مباريات في دوري أبطال أوروبا، إلا أن مسيرة الفريق انتهت على يد برشلونة في إياب الدور ثمن النهائي على ملعب كامب نو.

ويرى زين الدين زيدان أنه لاعب يتمتع بمسيرة واعدة، ويستطيع حمل مسؤولية الجهة اليسرى لسنوات قادمة، فإلى جانب ظهوره بصفة أساسية مع ليون، قدم مستوى مذهل مع منتخب فرنسا منذ استدعاؤه للمرة الأولى ضد أوروجواي في نوفمبر 2018.

ونشأ ميندي في أكاديمية نادي “لوهافر” – الفريق الأسبق لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا –، وظهر للمرة الأولى في 2015، وفي موسم 2017/2016 وقع الاختيار عليه كأفضل ظهير أيسر في دوري الدرجة الثانية مع لوهافر، لتقوم إدارة ليون بضمه على الفور.

وقال اللاعب عبر حسابه الرسمي على تويتر “فخور بالانضمام في هذا اليوم إلى أعظم ناد في العالم، أتشرف بالإلتحاق بمدرب سيجعلني أتطور أكثر بكل تأكيد. أود أن أشكر أولمبيك ليون والرئيس وفريق عمله وعشاق النادي، وعموم النادي، إضافة إلى زملائي، من أجل هاتين السنتين الأخيرتين، ولا أنسى عائلتي وأقاربي والمدربين وكل من رافقوني، أفكر فيهم بهذه الليلة، شكرًا ليون”.

وأوصى نادي ليون المهاجم السابق للفريق “كريم بنزيمة” على ميندي، وكتب النادي في بيانه عبر تويتر “شكرًا لك يا ميندي، نتمنى لك التوفيق في المستقبل، اعتني به جيدًا يا بنزيمة”.

زيدان في سوسيداد

في نفس الوقت الذي قُدم فيه لوكا يوفيتش للجمهور في البرنابيو، وأعلن فيه انضمام ميندي، سافر زين الدين زيدان إلى إقليم الباسك، لمحاولة إعادة مدرب حراس مرمى ريال مدريد السابق “يوبيس” من ريال سوسيداد.

يوبيس تعاون مع زيزو في الفترة بين عامي 2016 إلى 2018 بتدريب حراس ريال مدريد، إلا أن المدرب الشاب “لوبتيجي” رفض الاستفادة بخبراته وتركه يرحل، ليسافر إلى الباسك لتولي مسؤولية تدريب حراس مرمى ريال سوسيداد.

وأكدت صحيفة الآس المدريدية قائلة “زيدان سافر بنفسه إلى سوسيداد لإقناع يوبيس بالعودة، فهو يحظى بإحترام كبير في ريال مدريد، ويتمتع بعلاقة قوية بزيزو، وعودته ستكون صفقة قوية لـ (ريال مدريد زيدان)”.

هازارد

ظهر اللاعب في فيديو قصير، تناقله عشاق ريال مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي، يحلق شعره ويهذب رأسه، لدى كوافير بالعاصمة مدريد، تحضيرًا لتقديمه لجمهور ملعب سانتياجو برنابيو ظهر يوم غد الخميس.