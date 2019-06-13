ريال مدريد يعلن ضم النجم الفرنسي "ميندي" بشكل رسمي

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ضم الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي قادما من ليون الفرنسي.



ووفقا للموقع الرسمي للنادي الملكي، فإن ميندي سيوقع عقدا مدته 6 مواسم، حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.



ومن المقرر أن يتم تقديم ميندي، ظهر الأربعاء المقبل، الموافق 19 يونيو/ حزيران على ملعب سانتياجو برنابيو.



وكان ميندي أجرى الكشف الطبي بمدريد الأسبوع الماضي، قبل أن يتم مسؤولو الريال اتفاقهم مع مسؤولي ليون.



ولم يكشف ريال مدريد عن قيمة الصفقة لكن صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت أن الصفقة كلفت النادي الملكي 48 مليون يورو.