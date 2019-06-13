رياضة | عاجل.. الأهلي يكشف تطورات ضم رمضان صبحي بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يكشف تطورات ضم رمضان صبحي بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات مفاوضات النادي مع إدارة هيدير سفيلد الإنجليزي للتعاقد مع رمضان صبحي بصورة نهائية.

وقال عبد الحفيظ إن المفاوضات لا تزال جارية، وتحديدا في المقابل المادي، فالنادي الإنجليزي طلب مبلغ مادي كبير".

وأضاف "نحاول التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي، ومن خلال نادر شوقي لأننا نحتاج لرمضان، ونسعى لحسم الصفقة قبل ١ يوليو المقبل".