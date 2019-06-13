رياضة | سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن اتحاد الكرة والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن اتحاد الكرة والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مفاجأة عن اتحاد الكرة بعدما أكد أنه أجل 5 مباريات للزمالك بدون أسباب منطقية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة "الأهلي":"اتحاد الكرة أجل 4 أو 5 مباريات لنادي الزمالك بدون أسباب، وبدون أن يكون هناك تعارض في المواعيد مع مباريات إفريقية".

وتابع عبد الحفيظ:"لماذا تم تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور الأول ولماذا أجلت مباراة الزمالك والمصري أيضاً في الدور الأول، لو لم يحدث هذا التأجيل لكان الدوري الآن قد انتهى بالفعل".

وأضاف سيد:"رفض الاتحاد المصري طلباتنا بتأجيل مباراتي حرس الحدود والاتحاد السكندري رغم أن مواعيدها كانت قريبة من مواعيد مباريات صعبة في دوري أبطال إفريقيا".