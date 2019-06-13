رياضة | حارس إف سي مصر في الداخلية لموسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس إف سي مصر في الداخلية لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسؤولو نادى الداخلية بالتعاقد مع حارس إف سى مصر أحمد سعد تدعيما لصفوف الفريق بالموسم المقبل من دوري القسم الثاني.

وانضم سعد للفريق الأول لكرة القدم بالداخلية فى صفقة إنتقال حر لمدة موسمين .

يذكر أن أحمد سعد قد شارك فى صعود نادى النجوم للممتاز الموسم قبل الماضى ثم شارك فى صعود اف سى مصر للممتاز بالموسم المنقضي.

وقام الحارس صاحب الخبرات الكبيرة بالتوقيع للداخلية في حصور ضياء عبد الصمد المدير الفني، ووكليلا اللاعب.