رياضة | تاريخ مواجهات مصر وتنزانيا.. تفوق كاسح للفراعنة بـ 11 انتصارًا و50 هدفًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات مصر وتنزانيا.. تفوق كاسح للفراعنة بـ 11 انتصارًا و50 هدفًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب مصر مواجهة ودية أمام نظيره منتخب تنزانيا في تمام التاسعة مساء غدًا الخميس، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار استعدادات منتخب الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.

منتخب مصر يلعب ضمن المجموعة الأولي في بطولة أمم إفريقيا 2019 مع منتخبات (جمهورية الكونغو الديمقراطية – أوغندا – زيمبابوي)، بينما يقع منتخب تنزانيا ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات (السنغال – الجزائر – كينيا).

ويتفوق منتخب مصر في تاريخ مواجهاته ضد المنتخب التنزاني حيث تقابل المنتخبين في 12 مواجهة سابقة بواقع ( 6 مباريات بتصفيات أمم إفريقيا – مباراتين بتصفيات كأس العالم – 1 مباراة بكأس أمم إفريقيا – 3 مباريات ودية)، فاز منتخب الفراعنة في 11 مباراة ولم يخسر أي مباراة، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

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نجح لاعبو منتخب مصر في تسجيل 50 هدفًا خلال مواجهاته السابقة ضد المنتخب التنزاني، بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا.

أول مباراة جمعت منتخب مصر مع نظيره منتخب تنزانيا كانت في 16 يوليو لعام 1973، وكانت مباراة ودية انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 10 / 1 سجل الأهداف (علي خليل 6 أهداف – الحملاوي هدفين – طاهر الشيخ – جمال عبد العظيم).

أما آخر مواجهة جمعت منتخبي مصر وتنزانيا كانت في 4 يونيو 2016 في التصفيات المؤهلة لبطولة امم إفريقيا وانتهت بفوز منتخب الفراعنة بهدفين دون مقابل سجلهما نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

يذكر أن منتخب تنزانيا يقوده فنيًا نجم الزمالك السابق النيجيري إيمانويل أمونيكي، وحصد مع الفارس الأبيض عدة بطولات أبرزها لقب الدوري ا لممتاز "مرتين" وبطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري، كما حصل مع منتخب نيجيريا على كأس أمم إفريقيا 1994، وذهبية دورة الألعاب الأوليمبية "أتلانتا 1996".