رياضة | عرب الرمل يتعاقد مع حارس غزل شبين بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرب الرمل يتعاقد مع حارس غزل شبين بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرب الرمل لإنطلاق فترة الإعداد للموسم المقبل من مسابقة دوري القسم الثالث.

وقال عبد الله مأمون "أمين الصندوق" بأنة تم الحصول على توقيع رامي سامي حارس مرمى غزل شبين، في حضور رفعت العليمي مدير الكرة.

وقام اللاعب - مواليد 1980 - بالتوقيع لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر، بعدما رحل مؤخراً عن صفوف غزل شبين، وكان قد إنضم للغزل مطلع الموسم الماضي، قادماً من صفوف فريق قويسنا.

وسبق للحارس اللعب في صفوف ناشئين جمهورية شبين، ثم الفريق الأول لمنوف، وميت خلف، وميت خاقان لثلاث مواسم، قبل العودة للجمهورية لنفس المدة مع الفريق الأول، ثم الإنتقال لسرس الليان موسمين، وصعد معه للقسم الثاني، ثم رحل لوطني شبين، بالقسم الثالث، ثم ميت خاقان لثلاث سنوات، وتأهل معة للقسم الثاني، الذي شهد تألقة خلال المشاركة في 25 مباراة، ثم رحل لقويسنا لموسم وحيد، وغزل شبين، وأخيراً لعرب الرمل.