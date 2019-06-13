رياضة | رايولا يكشف حقيقة انتقال دي ليخت مع باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رايولا يكشف حقيقة انتقال دي ليخت مع باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مينو رايولا وكيل أعمال الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت لاعب أياكس، مسألة انتقال موكله إلى باريس سان جيرمان بعد العرض المغري من الطرف الأخير.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اتفاق دي ليخت مع باريس رغم محادثات برشلونة ومانشستر يونايتد المهتمين بضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وقال رايولا، عن الصحفي الذي نشر شائعة انتقال دي ليخت لباريس: "كنت في باريس وجاءني هذا الرجل وسألني إن كان بإمكانه التقاط صورة معي، أخبرته بنعم".

وتابع حديثه: "لم أكن أعرف أنه صحفي، دي ليخت وباريس؟ لا أعرف أنها بالتأكيد أخبار مزيفة".

وقدم دي ليخت موسماً استثنائياً مع أياكس فقد قاد فريقه للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتتويج بلقب الدوري الهولندي.