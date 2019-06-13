رياضة | المنتخب يختتم استعدادته لمواجهة تنزانيا وصلاح يشارك فى التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب يختتم استعدادته لمواجهة تنزانيا وصلاح يشارك فى التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرب اليوم المنتخب الوطني التدريب الأخير، علي الملعب الرئيسي ببرج العرب بالأسكندرية، إستعداداً لمواجهة منتخب تنزانيا ودياً غداً، إستعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وشارك محمد صلاح فى جزء من المران اليوم الذى شهد إكتمال صفوف المنتخب بتواجد ال 23 لاعب.

وجائت قائمة الفراعنة النهائية لكاس الأمم الأفريقية كالأتي:

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حراسة المرمي : محمد الشناوي _أحمد الشناوي_ محمود جنش

خط الدفاع: أيمن أشرف _أحمد أيمن منصور_باهر المحمدي _محمود علاء_محمود حمدي الونش _ أحمد حجازي_عمر جابر_أحمد المحمدي

خط الوسط:طارق حامد _محمد النني _نبيل عماد دونجا _علي غزال _عمرو وردة _ _وليد سليمان _عبدالله السعيد _محمود حسن تريزيجيه _محمد صلاح.

خط الهجوم :مروان محسن _أحمد حسن كوكا _أحمد علي