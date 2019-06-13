رياضة | مونديال السيدات: بهدف وحيد ألمانيا تفوزعلى إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مونديال السيدات: بهدف وحيد ألمانيا تفوزعلى إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغل المنتخب الألماني لكرة القدم وانتزع ثلاث نقاط غالية بالفوز على نظيره الإسباني 1-0 اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العالم للسيدات، والمقامة حالياً بفرنسا.

وانفرد المنتخب الألماني بصدارة المجموعة رافعاً رصيده إلى ست نقاط مقابل ثلاث نقاط للمنتخب الإسباني الذي حافظ مؤقتاً على موقعه في المركز الثاني رغم الهزيمة.

وسجلت سارة دابريتز الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 42، فيما فشل المنتخب الإسباني في ترجمة تفوقه في معظم فترات المباراة ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

وأصبح المنتخب الألماني قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثاني (دور الـ12ر) علماً بأن الفريق ضمن على الأقل إنهاء الدور الأول ضمن المراكز الثلاثة الأولى في المجموعة.