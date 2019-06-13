الامارات | الذيد يتعاقد مع البرازيلي جوناثان.. ويتمسك بالمواليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يتعاقد مع البرازيلي جوناثان.. ويتمسك بالمواليد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد مجلس إدارة نادي الذيد مع اللاعب البرازيلي جوناثان، ليمثله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، قادماً إليه من نادي صحم العماني، وجدد للاعبين من مواليد الدولة محمد المربوعي ومحمد حامد لموسم آخر. جرت مراسم توقيع العقد بحضور رئيس مجلس الإدارة المستشار سالم بن هويدن الكتبي، والمدير التنفيذي الدكتور حمود خلف، والمدرب محمد العجماني، وعدد من مسؤولي النادي.
من جهته، قال المدرب العجماني، لـ«الإمارات اليوم»: «تمسكنا باللاعبين محمد المربوعي ومحمد حامد، وجددنا التعاقد معهما لموسم آخر، بعد الأداء المميز لهما في الموسم الماضي، ونجاحهما في وضع بصمة حقيقية مع الفريق، ونأمل منهما المزيد خلال الفترة المقبلة».
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