الامارات | دبا الفجيرة يفاوض البرازيلي دياغو

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يفاوض البرازيلي دياغو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق الأول جمعة حمدان العبدولي، عن رغبة «النواخذة» في تجديد عقد المهاجم البرازيلي دياغو دا سيلفا لتمثيل الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى. وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «المفاوضات جارية مع اللاعب، ونأمل أن تحسم بشكل مبكر، لما يملكه من إمكانات فنية مؤثرة». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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