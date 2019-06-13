الامارات | كايو يصل البرازيل قبل بدء مشواره مع بنفيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو يصل البرازيل قبل بدء مشواره مع بنفيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أمس، أن لاعب فريق العين السابق، البرازيلي كايو لوكاس وصل إلى مسقط رأسه، لقضاء عطلته الصيفية قبل الالتحاق بفريقه الجديد بنفيكا البرتغالي بداية من الموسم الجديد، بعد أن كان قد تعاقد معه في يناير الجاري حتى 2024، عقب تألقه مع «الزعيم» في مونديال الأندية في ديسمبر الماضي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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