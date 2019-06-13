الامارات | برازيلي من اليابان في طريقه إلى الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن برازيلي من اليابان في طريقه إلى الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة الوصل لكرة القدم اقتربت من التعاقد مع لاعب برازيلي محترف في أحد أندية الدوري الياباني، إذ تبحث الشركة مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، تحديد إمكانية استكمال المفاوضات مع اللاعب وناديه من عدمه. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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