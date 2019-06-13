الامارات | الظفرة يعزّز صفوفه بالمصري سامح «لاعباً مقيماً»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الظفرة لكرة القدم، أمس، عن توقيعها عقداً مع اللاعب المصري حسن سامح، لاعباً مقيماً، بعد أن برز في فريق تحت 18 سنة الموسم الماضي، ليكون بذلك اللاعب المصري الثاني في نادي الظفرة بعد مواطنه عبدالله الرفاعي الذي يلعب في الفريق الأول بنظام الإعارة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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