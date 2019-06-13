الامارات | مدرب الظفرة والوصل الأسبق يخلف سكولز في أولدهام الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الظفرة والوصل الأسبق يخلف سكولز في أولدهام الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين فريق أولدهام أتلتيك الإنجليزي الذي يلعب في الدرجة الرابعة مدرب فريق الظفرة والوصل الأسبق الفرنسي، لوران بانيد مدرباً جديداً للفريق لموسم واحد خلفاً لنجم فريق مانشستر يونايتد بول سكولز الذي استقال من تدريب الفريق بعد 31 يوماً فقط من توليه للمنصب وأدار خلالها سبع مباريات.

وقال رئيس نادي أولدهام المغربي عبدالله لمسجم للموقع الرسمي لناديه عقب توقيع العقد إن لوران يتمتع بخبرة كبيرة وأنه يتطلع للعمل معه في الموسم الجديد 2019/2020، وقال: «يسرني أن أرحب به في أولدهام أثليتيك، وأعتقد أنه مدرب رائع وهو الرجل المناسب لقيادة الفريق لتحقيق الطموحات في الموسم الجديد».

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وذكر البيان الرسمي للنادي الإنجليزي أن المدرب لوران بانيد صاحب 51 عاماً ستبدأ مهمته الرسمي مع «اللاتكس» في الأول من شهر يوليو المقبل موعد عودة اللاعبين من الاجازة الصيفية من أجل الاستعداد للموسم الكروي الجديد، وأن المدرب سيقوم بأجراء مقابلة صحافية ستشر في الموقع الرسمي في وقت لاحق.

وكان المدرب الفرنسي عمل في نادي الظفرة في ثلاث حقب مختلفة، وكانت البداية في موسم 2009-2010 وأقيل بعد 7 أشهر وتحديداً في فبراير 2010، وعاد المدرب لتدريب الفريق في موسم 2012-2013 وعمل حتى نهاية الموسم لكن لم يتم تجديد عقده بسبب المغلاة المالية، وعاد لوران مجدداً في شهر يناير 2015 وتم تجديد عقده في أبريل من ذات العام لمدة ثلاثة مواسم قبل إقالته من منصبه في نوفمبر من العام نفسه بعد تسع جولات من بداية الدوري وذلك بسبب سوء النتائج.

ولدى بانيد تجارب كبيرة كمدرب مع موناكو الفرنسي وفي المنطقة الخليجية من بينها تدريب الكويت الكويتي في عام 2009 والعروبة السعودي في 2014 بجانب فريق الوصل الذي تعاقد معه بنهاية موسم 2012-2013، لخلافة المدرب المواطن عيد باروت لكن العلاقة بين الطرفين انتهت سريعاً وأقيل في أكتوبر من عام 2013.