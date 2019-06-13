الامارات | 10 لاعبين يدعمون مستقبل الوحدة في 10 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين يدعمون مستقبل الوحدة في 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار الاستراتيجية الجديدة التي وضعها نادي الوحدة للنهوض بالفريق الأول، من خلال إنشاء قاعدة متينة من اللاعبين تضمن مستقبلاً آمناً للعنابي في السنوات الـ10 المقبلة، شهد الموسم المنصرم الدفع بعدد كبير من العناصر الشابة الواعدة من خريجي أكاديمية الناشئين في كثير من مباريات الدوري وكأس الخليج العربي ودوري أبطال آسيا، تمهيداً للاعتماد عليهم بشكل كامل في السنوات المقبلة، بما يكفل وجود النادي منافساً قوياً على جميع البطولات المحلية، والتطلع لتحقيق إنجازات ملموسة على الصعيد الدولي.

وخلال الموسم المنصرم نجح البعض منهم في استثمار الفرصة جيداً وحجز لنفسه مقعداً أساسياً في تشكيلة الفريق، وبمرور الوقت وجدت جماهير الوحدة أسماء جديدة تلمع وتخطف الأضواء من لاعبين كبار، بل وأصبحوا أوراقاً رابحة في صفوف الفريق، وتالياً أسماء اللاعبين.

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