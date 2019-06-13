الامارات | زياش وحكيمي.. الأبرز في التشكيلة المغربية

شكرا لقرائتكم خبر عن زياش وحكيمي.. الأبرز في التشكيلة المغربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب منتخب المغرب لكرة القدم، الفرنسي هيرفيه رونار، أول من أمس، تشكيلة اللاعبين الـ23 المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي برز فيها حكيم زياش وأشرف حكيمي، بينما غاب عنها لاعب شالكه الألماني أمين حارث.

ويستعد المنتخب المغربي للمشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، ضمن المجموعة الرابعة التي تعدّ الأصعب في الدور الأول، وتضم ساحل العاج وجنوب إفريقيا وناميبيا.

واستدعى المدرب إلى تشكيلته معظم الأسماء التي شاركت في نهائيات مونديال روسيا 2018، حيث خرج المنتخب بصعوبة من دور المجموعات، لاسيما زياش، الذي أسهم هذا الموسم في بلوغ فريقه أياكس أمستردام الهولندي الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وحكيمي لاعب بوروسيا دورتمند وصيف بطل الدوري الألماني.

لكن التشكيلة المغربية خلت من أيوب الكعبي مهاجم هيبي تشاينا فورتشن الصيني، الذي أدى دوراً رئيساً في مونديال روسيا، وضمت عبدالرزاق حمدالله الذي قدم موسماً لافتاً على صعيد الأهداف، وأسهم بشكل رئيس في قيادة فريقه النصر إلى لقب الدوري السعودي.

واعتمد رونار على لاعب واحد من البطولة المحلية هو حارس مرمى الوداد البيضاوي أحمد رضى التكناوتي، الذي بلغ مع فريقه نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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ويبحث (أسود الأطلس) عن لقبهم الثاني في البطولة بعد نسخة 1976 التي أقيمت في إثيوبيا، علما بأن رونار يبحث عن لقبه الشخصي الثالث بعدما توّج مع زامبيا (2012) وساحل العاج (2015).

وفي ما يأتي التشكيلة:

- حراسة المرمى: منير الكجوي «المحمدي» (ملقة الإسباني)، ياسين بونو (جيرونا الاسباني)، أحمد رضى التكناوتي (الوداد البيضاوي).

- الدفاع: مروان داكوستا (اتحاد جدة السعودي)، غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي)، عبدالحميد يونس (رينس الفرنسي)، المهدي بنعطية (الدحيل)، أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني)، نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي).

- الوسط: كريم الأحمدي العروسي (اتحاد جدة)، يوسف أيت بناصر (سانت إتيان الفرنسي)، المهدي بوربيعة (ساسوولو الإيطالي)، مبارك بوصوفة (الشباب السعودي)، يونس بلهندة (غلطة سراي التركي)، فيصل فجر (كان الفرنسي)، نور الدين أمرابط (النصر السعودي).

- الهجوم: حكيم زياش (أياكس أمستردام)، يوسف النصيري (ليغانيس الإسباني)، سفيان بوفال (سلتا فيغو الإسباني)، نبيل درار (فنربغشة التركي)، عبدالرازق حمدالله (النصر السعودي)، خالد بوطيب (الزمالك المصري)، أسامة إدريسي (إي زد آلكمار الهولندي).