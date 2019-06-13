الامارات | «فيديو فاضح» يطيح بلاعب من تشكيلة منتخب الجزائر

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيديو فاضح» يطيح بلاعب من تشكيلة منتخب الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادلت الجزائر مع بوروندي 1-1، أول من أمس، في مباراة ودية إعدادية للمنتخبين لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة في مصر الشهر الجاري، فيما أطاح «فيديو فاضح» بلاعب الوسط هاريس بلقبلة من التشكيلة.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح رجال المدرب جمال بلماضي التسجيل عن طريق المهاجم بغداد بونجاح المحترف في السد القطري، بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة من يوسف بلايلي (68)، لكن لاعبي بوروندي سرعان ما عادلوا عن طريق فيستون عبدالرزاق بعد خروج خاطئ من الحارس رايس مبولحي (75).

وغاب عن المباراة لاعب وسط بريست الفرنسي، هاريس بلقبلة، الذي انتشر له «فيديو فاضح» أثار غضب المدرب الجزائري والجماهير.

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وأشارت تقارير صحافية جزائرية إلى أن المدرب بلماضي استبعد بلقبلة (25 عاماً) عن التشكيلة، واستدعى بدلاً منه محمد بن خماسة.

ووقعت الجزائر، المتوّجة مرة واحدة في تاريخها عام 1990 على أرضها، في مجموعة ثالثة تضم كينيا والسنغال وتنزانيا. ومن المقرر أن تلعب الجزائر ضد مالي، الأحد المقبل، قبل توجهها إلى مصر لخوض النهائيات القارية.