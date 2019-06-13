الامارات | عتيق جمعة رئيساً لـ«مسابقات الاتحاد العربي للهوكي»

شكرا لقرائتكم خبر عن عتيق جمعة رئيساً لـ«مسابقات الاتحاد العربي للهوكي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن الاتحاد العربي للهوكي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للهوكي، عتيق جمعة مدني، رئيساً للجنة المسابقات بالاتحاد العربي، وكلفه باختيار أعضاء لجنته من ذوي الاختصاص والخبرة.

ويأتي اختيار عتيق، الذي يشغل في الوقت نفسه رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات في الاتحاد الإماراتي للعبة، وعضوية لجنة المشاركة والتطوير بالاتحاد الآسيوي للهوكي، من أجل النهوض بلجنة مسابقات الاتحاد العربي، وتفعيل نشاطها لتحقيق التطلعات المرجوة في الارتقاء بنشاط اللجنة التي تشكل عصب عمل الاتحاد.