شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كبرى تهدد أحلام ريال مدريد الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل داخل صفوف فريق ريال مدريد، بعد قرار فلورنتينو بيريز، رئيس النادى، الإطاحة بـ«أنطونيو بينتوس»، مدرب الأحمال، وذلك بناءً على طلب من الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، والذى أكد أنه لا يريده داخل الفريق فى الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن هناك خلافا كبيرا قد نشب بين المدير الفنى الفرنسى وبينتوس فى نهاية الموسم المنصرم، والذى على إثره قرر زيدان رحيله على الفور من قلعة «سانتياجو برنابيو».

وأوضحت الصحيفة أن أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان الإيطالى، طلب من إدارة ناديه الجديد سرعة التعاقد مع مدرب الأحمال «بينتوس»، ليكون معه ضمن الجهاز الفنى للفريق فى الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بينتوس كان كلمة السر فى تحقيق زيدان البطولات مع ريال مدريد فى ولايته الأولى، حيث كان الجميع يشيد باللياقة البدنية للاعبى الميرنجى فى الموسمين الماضيين، وتم تهميش دوره خلال تولى الإسبانى جولى لوبيتيجى تدريب الملكى، ولكن تم إعادته إلى العمل مرة أخرى مع الأرجنتينى سانتياجو سولارى.

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وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد سيعانى كثيرا لإيجاد بديل مناسب لتولى منصب مدرب الأحمال البدنية خلفًا للمدرب الإيطالى الذى يعد من أفضل مدربى اللياقة البدنية فى العالم.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن مانشستر يونايتد الإنجليزى يرفض بشدة فكرة رحيل الفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، فى الانتقالات الصيفية الجارية بسبب حاجة الشياطين الحمر لخدمات اللاعب فى الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد يرغب فى الحصول على خدمات بوجبا ولكنه لم يجد سوى إقناعه بتقديم طلب رسمى للرحيل عن أولد ترافورد، ووضع الفريق الإنجليزى أمام الأمر الواقع، حيث أكد زيدان لإدارة الميرنجى ضرورة سرعة التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط الوسط حيث من المنتظر أن تتجاوز الصفقة 100 مليون يورو.

على جانب آخر، ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن الكوستاريكى كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، طلب من إدارة ناديه الرحيل مجانًا عن البرنابيو، خلال فترة الميركاتو الصيفى الجارى، حيث تمسك بالرحيل بجانب الحصول على راتبه السنوى والذى يبلغ 7 ملايين يورو.

ويرغب نافاس فى ترك ريال مدريد بعد اختيار زيدان، المدير الفنى للفريق، البلجيكى تيبو كورتوا لحراسة مرمى الملكى فى الموسم الجديد.