شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يضع الرتوش النهائية في التعاقد مع الموهبة الهولندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية، عن اقتراب نادى برشلونة الإسبانى من التعاقد مع دى ليخت، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى أياكس الهولندى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن إدارة برشلونة اتفقت مع نادى أياكس الهولندى على تفاصيل التعاقد للحصول على خدمات دى ليخت بداية من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن الصفقة من المنتظر أن تبلغ 75 مليون يورو، فى حالة موافقة اللاعب على الانضمام إلى صفوف الفريق الكتالونى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن أرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، طلب من إدارة ناديه سرعة حسم التعاقد مع دى ليخت، من أجل تدعيم خط دفاع البلوجرانا فى الموسم المقبل، لاسيما بعد معاناة البارسا من ثغرة فى الدفاع فى الموسم الماضى والتى أدت إلى الخروج من دورى أبطال أوروبا من دور نصف النهائى أمام ليفربول.

كان دى ليخت قد أكد فى الساعات الماضية أنه سيقوم بتحديد مستقبله خلال فترة الإجازة، وأنه سيستغرق وقتًا طويلا، مشيرًا إلى أنه سيختار الأفضل بالنسبة له ولن يلتفت إلى المال، وذلك بعد طلب البرتغالى كريستيانو رونالدو من المدافع الهولندى الانتقال إلى صفوف يوفنتوس فى الموسم المقبل. كان دى ليخت قد تلقى العديد من العروض الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد تقديمه أداء مميزا مع فريق أياكس خلال الموسم الماضى والذى تُوج به ببطولة الدورى الهولندى وخروجه من دورى أبطال أوروبا بصعوبة من دور نصف النهائى أمام توتنهام الإنجليزى، حيث تعد أندية برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جرمان الأبرز للتعاقد مع الموهبة الهولندية الشابة. فى سياق آخر، فجرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية مفاجأة وقالت إن الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد فريق برشلونة، قد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع الجناح الأرجنتينى أنخيل دى ماريا، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسى، فى الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة إن دى ماريا يريد الرحيل عن باريس سان جرمان بسبب الفشل فى بطولة دورى أبطال أوروبا وعدم تأقلمه مع أجواء الدورى الفرنسى، حيث يريد النجم الأرجنتينى العودة إلى إسبانيا مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الأرجنتينى يريد الانتقال إلى برشلونة من أجل اللعب بجوار ليونيل ميسى من أجل تحقيق ثنائية خطيرة فى الموسم المقبل.