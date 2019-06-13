شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يرحل عن السيتي الموسم المقبل في حالة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتى الإنجليزى، قرر الرحيل عن تدريب الفريق فى حالة تحقيقه لقب دورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل.

ونجح المدير الفنى الإسبانى، فى الحصول على ثلاثية محلية مع فريق مانشستر سيتى، وهى الدورى الإنجليزى الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزى وكأس الرابطة الإنجليزى «كاراباو».

وكان جوارديولا قد تعاقد مع مانشستر سيتى حتى عام 2021، بعدما وقع على عقد جديد فى العام الماضى، ليعلن استقراره داخل ملعب «الاتحاد».

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وقالت الصحيفة إن المدرب الإسبانى قد اتخذ قرار الرحيل عن مانشستر سيتى لكنه يريد الحصول على بطولة دورى أبطال أوروبا قبل أن يغادر ملعب «الاتحاد»، وذلك حتى يكون قد حصد كافة البطولات المحلية والأوروبية مع السيتى.

وأوضحت الصحيفة أن جوارديولا رفض العرض المقدم من جانب نادى يوفنتوس الإيطالى لتدريب الفريق خلفا لأليجيرى الذى رحل عن صفوف اليوفى فى الفترة الماضية عقب حصوله على بطولة الدورى الإيطالى مع السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإسبانى يرفض خوض تجربة داخل الدورى الإيطالى فى الموسم المقبل، ويفضل البقاء مع مانشستر سيتى حتى الحصول على دورى أبطال أوروبا أولا.

وكانت تقارير إيطالية قد تحدثت عن رغبة يوفنتوس فى التعاقد مع جوارديولا فى الموسم المقبل، بناء على رغبة البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، الذى أكد أن اليوفى فى حاجة إلى خدمات المدرب الإسبانى لوضع السيدة العجوز على منصات التتويج بـ«الشامبيونزليج».

يذكر أن يوفنتوس اقترب من التعاقد مع سارى، المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، بعد رفض جوارديولا العرض المقدم من جانب اليوفى خلال الأيام القليلة الماضية.