شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في مانشستر يونايتد بسبب مصير «لوكاكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن وجود أزمة مشتعلة داخل نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، بسبب مصير الدولى البلجيكى روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق والذى يرغب فى الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن لوكاكو لم يتألق مع الوضع فى مانشستر يونايتد منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادما من إيفرتون، كما أنه لم يحصل على فرصته كاملة بسبب قلة مشاركته فى المباريات، خاصة مع قدوم النرويجى أولى جونار سولشاير، عقب رحيل البرتغالى جوزيه مورينيو.

وأوضحت الصحيفة أن «البرميل» البلجيكى يريد الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان فى الموسم المقبل، خاصة بعد تولى الإيطالى أنطونيو كونتى، المهمة الفنية للفريق خلفا لسباليتى، والذى تربطه علاقة قوية مع اللاعب ويرغب فى الحصول على خدماته حيث يرى أن لوكاكو سيخدم خطته مع الفريق الإيطالى فى الموسم الكروى الجديد.

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من جانبه، قال لوكاكو فى تصريحات نشرتها صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، «يربطنى عقد بمانشستر يونايتد، وسأتحدث مع النادى ووكيل أعمالى فيديريكو باستوريلو لاتخاذ أفضل قرار، وأعرف ما سأقوم به لكنى لن أفصح عنه فى الوقت الحالى».

وأضاف الدولى البلجيكى: «لدى صيف حافل ولكنى سأستمتع بعطلتى مع عائلتى فى الوقت الحالى وسوف نرى فى الوقت القريب ما سيحدث سواء بالبقاء مع اليونايتد أو الرحيل».

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد تبحث عن حارس بديل للإسبانى دى خيا، الذى قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، بسبب عدم تجديد عقده حتى الوقت الحالى. وقالت الصحيفة إن مسؤولى مانشستر يريدون التعاقد مع الكاميرونى أندريه أونانا، حارس مرمى فريق أياكس الهولندى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما بعدما قدم أداء مميزا مع فريقه فى الموسم المنصرم.

وأوضحت أن دى خيا يرفض التوقيع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد مما أثار حالة من الجدل حول مستقبله داخل «أولد ترافورد» خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى قد يدفع إدارة النادى الإنجليزى إلى بيعه فى الميركاتو الصيفى الجارى لتحقيق الاستفادة المادية بدلا من رحيله مجانا فى الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد رصد مبلغ 40 مليون جنيه إسترلينى، من أجل الحصول على خدمات الحارس الكاميرونى فى الموسم المقبل، حيث حافظ أونانا على نظافة شباكه خلال 20 مباراة خاضها من أصل 46 لقاء.